Na zahraničných misiách aktuálne pôsobí 16 policajtov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na zahraničných misiách aktuálne pôsobí 16 príslušníkov Policajného zboru (PZ). Základná doba vyslania do medzinárodných misií a operácií civilného krízového manažmentu je jeden rok, pričom túto dobu možno predĺžiť na maximálne dva roky. Pre TASR to uviedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



"Okrem špeciálnej prípravy pred samotným nástupom na misiu absolvujú vybraní príslušníci Policajného zboru rôzne školenia, inštruktážno-metodické zamestnania a výcviky v teréne priamo aj počas samotného pôsobenia v misii. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky môžu využiť pri výkone svojho povolania príslušníka PZ aj po návrate na Slovensko," skonštatovala Hrabovská.



Na misii UNFICYP na Cypre pôsobí päť policajtov, rovnako päť policajtov je na misii EUMM v Gruzínsku. Na misiu EULEX v Kosove vyslalo Slovensko troch príslušníkov Policajného zboru, na misii EUCAP v Somálsku sú dvaja a na misii EUAM na Ukrajine jeden policajt.



"Počty príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú vyslaní, podliehajú procesu požiadaviek a kritérií, ktoré sú zohľadnené pri samotnom výberovom konaní. Podmienené sú konkrétnou pracovnou pozíciou, ktorú policajt v rámci misie bude zastrešovať," doplnila Hrabovská.



Účasťou na misii získavajú policajti skúsenosti a znalosti z medzinárodného prostredia bezpečnostných zložiek od kolegov z ďalších krajín.



Znižovať počet misií v súčasnosti polícia podľa Hrabovskej neplánuje. Zapojenie zložiek Policajného zboru do nových misií je možné zvážiť na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.