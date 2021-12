VRACIATE SA DO SR? Najbližšie víkendy budú na hraniciach kontroly

Bratislava 2. decembra (TASR) – Počas nasledujúcich víkendov bude polícia na hraniciach s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom a Českom vykonávať osobité cielené kontroly. Zamerané budú na dodržiavanie karanténnych povinností cestujúcich vstupujúcich na územie SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. Naďalej na hraniciach pokračujú aj náhodné kontroly.



Cielené kontroly majú byť v sobotu 4. decembra, 11. decembra a 18. decembra. "Tieto kontroly budú zamerané na striktné dodržiavanie povinností osôb uložených vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky," priblížila hovorkyňa.



Polícia pripomína, že každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov, okrem výnimiek, je povinná registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica a to najneskôr bezprostredne pri vstupe do krajiny.



Kompletne zaočkované osoby sú povinné preukázať tento status platným potvrdením. Nezaočkované osoby musia absolvovať po vstupe do krajiny karanténu. Tú možno ukončiť pri jej bezpríznakovom priebehu dovŕšením desiateho dňa izolácie alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie. "Osoby spadajúce pod niektorú výnimku z nariadenej izolácie sú povinné pri kontrole preukázať splnenie všetkých podmienok pre danú výnimku," doplnila Bárdyová.



Polícia tiež upozornila, že bez výnimky musia karanténu absolvovať všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong alebo Seychely.