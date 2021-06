NAKA zasahuje v rámci akcie Mýtnik II, obvinila šesť osôb

Bratislava 17. júna (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda predstavenstva MH Manažment Andrej H.



„Národná kriminálna agentúra aktuálne vykonáva procesné úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom Mýtnik II,“ spresnil Slivka s tým, že viac informácií v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.



V rámci kauzy Mýtnik je od januára okrem iných obvinený exšéf finančnej správy František I., podnikateľ Jozef B., jeho brat Peter B. či bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan G. Ich obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.



„Národná kriminálna agentúra aktuálne vykonáva procesné úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom Mýtnik II,“ spresnil Slivka s tým, že viac informácií v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.



„Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť, že v súčasnosti sa v danej trestnej veci vykonávajú nevyhnutné procesné úkony," povedal hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Dodal, že prokuratúra poskytne bližšie informácie, keď to procesná situácia dovolí.



V rámci kauzy Mýtnik je od januára okrem iných obvinený exšéf finančnej správy František I., podnikateľ Jozef B., jeho brat Peter B. či bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan G. Ich obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.