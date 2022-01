POLÍCIA NAŠLA TROSKU LIETADLA: Padla do Zlatých pieskov pred 46 rokmi

Bratislava 29. januára (TASR) - Policajti z poriečnej polície počas výcviku na bratislavskom jazere Zlaté piesky našli a vylovili trosku z lietadla, ktoré doň spadlo v roku 1976. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Vedúci oddelenia poriečnej polície doniesol trosku do Múzea dopravy v Bratislave. Rozšíril tak prebiehajúcu výstavu trosiek vylovených potápačmi v roku 2020. Výstava je prístupná verejnosti do konca mája.



Lietadlo Iľjušin-18 OK-NAB spadlo do jazera 28. júla 1976, pričom ide o najtragickejšiu leteckú nehodu v histórii Československa. "Nehoda stála životy 76 zo 79 osôb na palube," priblížila polícia.