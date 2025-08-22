< sekcia Slovensko
Polícia navrhla mužovi obžalobu za pytliactvo, prípad skončil zmierom
Muža cestou z poľovačky zastavila hliadka a počas kontroly našla srnca v kufri auta.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. augusta (TASR) - Za ulovenie srnca lesného bez potrebného povolenia navrhla enviropolícia 27-ročnému mužovi P. D. z Levoče obžalobu za prečin pytliactva. Peter Habara z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru TASR informoval, že prokuratúra s ním napokon uzavrela dohodu.
„Koncom roka 2024 v poľovnom revíri v obci Ipeľský Sokolec v okrese Levice ulovil bez povolenia na lov zveri v čase ochrany srnca lesného, ktorého si následne privlastnil,“ uviedol Habara.
Muža cestou z poľovačky zastavila hliadka a počas kontroly našla srnca v kufri auta. Spoločenská hodnota zastreleného srnca lesného je podľa Habaru 2040 eur, škoda spôsobená na majetku poľovníckemu združenia bola znalcom určená na takmer 140 eur.
„Prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica následne schválila zmier uzavretý medzi obvineným a poškodenými s nárokom na náhradu škody vo výške 2040 eur,“ doplnil Habara.
Polícia upozornila, že lov zveri bez platného povolenia je podľa Trestného zákona považovaný za trestný čin bez ohľadu na hodnotu ulovenej poľovnej zveri. Škoda v tomto prípade vzniká štátu aj príslušnému poľovníckemu združeniu.
