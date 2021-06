Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohru

Bratislava 20. júna (TASR) - Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru. V súvislosti s aktuálnym horúcim počasím na to upozorňuje bratislavská polícia na sociálnej sieti. Dodala, že v podobných prípadoch hrozí aj väzenie.



"V takýchto prípadoch môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až 10-ročné väzenie," píše sa aj na webe ministerstva vnútra. Polícia dodala, že osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví, v krajnom prípade z usmrtenia.



Za ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute hrozí pokuta za spáchanie priestupku do výšky 1000 eur.



Polícia podčiarkla, že aj pár minút stačí v horúcom počasí na to, aby sa organizmus dehydroval, čo môže mať vážne následky. "Aj v motorovom vozidle sa teplota enormne rýchlo zvyšuje," dodala.