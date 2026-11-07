< sekcia Slovensko
Polícia neeviduje v súvislosti so streľbou v Krakove hrozbu v SR
PZ deklaruje, že počas celého roka monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenska, ako aj v zahraničí, s osobitným dôrazom na vývoj v susedných krajinách.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Policajný zbor (PZ) pozorne sleduje situáciu v poľskom Krakove a s poľskými partnermi je v nepretržitom kontakte. Streľbu dôrazne odsudzuje a vyjadruje ľútosť nad tragickou udalosťou a obeťami. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Ubezpečuje verejnosť, že podľa aktuálne dostupných informácií neeviduje v súvislosti s udalosťou v Poľsku bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu na území SR.
„Situáciu od prvých momentov pozorne sledujeme a prostredníctvom Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce sme v nepretržitom kontakte s poľskými partnermi. Vzájomne si vymieňame dostupné informácie a priebežne vyhodnocujeme prípadné bezpečnostné riziká,“ uviedli policajti.
PZ deklaruje, že počas celého roka monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenska, ako aj v zahraničí, s osobitným dôrazom na vývoj v susedných krajinách. Taktiež má v rámci zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti celoročne prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré aj realizuje. Ich rozsah a intenzitu priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje aktuálnemu vývoju bezpečnostnej situácie, tvrdí.
„Ak si to bezpečnostná situácia vyžiada, Policajný zbor je pripravený bezodkladne prijať ďalšie potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov,“ priblížili policajti.
„Situáciu od prvých momentov pozorne sledujeme a prostredníctvom Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce sme v nepretržitom kontakte s poľskými partnermi. Vzájomne si vymieňame dostupné informácie a priebežne vyhodnocujeme prípadné bezpečnostné riziká,“ uviedli policajti.
PZ deklaruje, že počas celého roka monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenska, ako aj v zahraničí, s osobitným dôrazom na vývoj v susedných krajinách. Taktiež má v rámci zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti celoročne prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré aj realizuje. Ich rozsah a intenzitu priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje aktuálnemu vývoju bezpečnostnej situácie, tvrdí.
„Ak si to bezpečnostná situácia vyžiada, Policajný zbor je pripravený bezodkladne prijať ďalšie potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov,“ priblížili policajti.