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Polícia neeviduje v súvislosti so streľbou v Krakove hrozbu v SR

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Foto z miesta. Foto: TASR/AP

PZ deklaruje, že počas celého roka monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenska, ako aj v zahraničí, s osobitným dôrazom na vývoj v susedných krajinách.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Policajný zbor (PZ) pozorne sleduje situáciu v poľskom Krakove a s poľskými partnermi je v nepretržitom kontakte. Streľbu dôrazne odsudzuje a vyjadruje ľútosť nad tragickou udalosťou a obeťami. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Ubezpečuje verejnosť, že podľa aktuálne dostupných informácií neeviduje v súvislosti s udalosťou v Poľsku bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu na území SR.

„Situáciu od prvých momentov pozorne sledujeme a prostredníctvom Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce sme v nepretržitom kontakte s poľskými partnermi. Vzájomne si vymieňame dostupné informácie a priebežne vyhodnocujeme prípadné bezpečnostné riziká,“ uviedli policajti.

PZ deklaruje, že počas celého roka monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenska, ako aj v zahraničí, s osobitným dôrazom na vývoj v susedných krajinách. Taktiež má v rámci zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti celoročne prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré aj realizuje. Ich rozsah a intenzitu priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje aktuálnemu vývoju bezpečnostnej situácie, tvrdí.

„Ak si to bezpečnostná situácia vyžiada, Policajný zbor je pripravený bezodkladne prijať ďalšie potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov,“ priblížili policajti.
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