Polícia nezaznamenala pri príchode pápeža narušenie verejného poriadku

Bratislava 12. septembra (TASR) - Bratislavská polícia nezaznamenala v súvislosti s príchodom pápeža Františka na Slovensko žiadne narušenie verejného poriadku a ani výrazné obmedzenia v premávke. Informovala o tom Veronika Martiniaková z oddelenia komunikácie a prevencie Policajného zboru v Bratislave.



"V súvislosti s pobytom Svätého Otca na Slovensku na celý dnešný deň, ako aj na tie nadchádzajúce pripravila bratislavská polícia bezpečnostné opatrenie zamerané na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj ochrany osôb a ich majetku," uviedla Martiniaková. Dodala, že do bezpečnostného opatrenia sú velení policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj špeciálne zložky Policajného zboru.



Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.