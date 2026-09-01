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Polícia: Novela zákona o cestnej premávke pomôže zvýšiť bezpečnosť
Novela zákona o cestnej premávke nadobudla účinnosť v utorok.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v utorok, pomôže zvýšiť bezpečnosť na cestách. Na tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia polície. Doplnili, že doposiaľ zahynulo na Slovensku od začiatku roka 36 chodcov. Za celý minulý rok to bolo 65.
„Vodič je povinný umožniť bezpečný prechod cez vozovku chodcovi, ktorý chce vstúpiť na priechod pre chodcov alebo ktorý chce prejsť cez priechod pre chodcov. Je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov primeranou rýchlosťou, aby vedel pred priechodom pre chodcov zastaviť, ak to bude potrebné,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Ak cez cestu po priechode chce prejsť chodec s bielou palicou, vodič musí zastaviť vždy.
Dodal zároveň, že podľa zmeneného zákona platia nové pravidlá aj pre samotných chodcov. Tí po novom nesmú vstupovať na priechod náhle a musia brať do úvahy rýchlosť a vzdialenosť približujúceho sa vozidla. Nesmú pri prechádzaní cez cestu používať mobilné telefóny a iné zariadenia.
Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Milan Pilip poukázal, že v cestnom zákone pribudli aj ďalšie zmeny. Elektrické kolobežky po novom už nebudú môcť jazdiť po chodníku. Zvýšila sa aj veková hranica pre cyklistov na chodníku. Po novom po ňom môžu jazdiť cyklisti do 15 rokov aj sprievod detí do desať rokov.
Pilip doplnil, že zmenami prešla aj objektívna zodpovednosť. „Tento okruh sa rozšíril o povinnosti dodržiavať bezpečnú vzdialenosť za vozidlom a o zákaz držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať počas vedenia vozidla telefón alebo iné telekomunikačné alebo audiovizuálne zariadenie. Ďalším porušením je nepoužitie bezpečnostného pásu na predných sedadlách,“ uviedol s tým, že od utorka sa objektívnej zodpovednosti majiteľ vozidla nezbaví, ak polícii oznámi reálneho vodiča. „Samozrejme, že držiteľ si môže následne nárokovať u vodiča v zmysle zákona náhradu uhradenej pokuty,“ doplnil.
Zástupca riaditeľa dopravnej polície na policajnom prezídiu Vladimír Smetanka dodal, že pre recidivistov polícia pripravila aj kurz. Ak vodič trikrát počas 12 mesiacov poruší predpisy závažným spôsobom, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, preškolovací kurz v autoškole a preskúšanie na dopravnom inšpektoráte. „V prípade, ak tento vodič štvrtýkrát poruší pravidlá cestnej premávky za 12 mesiacov, bude mu automaticky odobraté vodičské oprávnenie. V prípade, ak požiada o vrátenie tohto vodičského oprávnenia, bude musieť absolvovať preskúšanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti,“ priblížil Smetanka.
Novela zákona o cestnej premávke nadobudla účinnosť v utorok. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Novela mení aj pravidlá v autoškolách a pre taxikárov. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až začiatkom budúceho roka.
„Vodič je povinný umožniť bezpečný prechod cez vozovku chodcovi, ktorý chce vstúpiť na priechod pre chodcov alebo ktorý chce prejsť cez priechod pre chodcov. Je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov primeranou rýchlosťou, aby vedel pred priechodom pre chodcov zastaviť, ak to bude potrebné,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Ak cez cestu po priechode chce prejsť chodec s bielou palicou, vodič musí zastaviť vždy.
Dodal zároveň, že podľa zmeneného zákona platia nové pravidlá aj pre samotných chodcov. Tí po novom nesmú vstupovať na priechod náhle a musia brať do úvahy rýchlosť a vzdialenosť približujúceho sa vozidla. Nesmú pri prechádzaní cez cestu používať mobilné telefóny a iné zariadenia.
Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Milan Pilip poukázal, že v cestnom zákone pribudli aj ďalšie zmeny. Elektrické kolobežky po novom už nebudú môcť jazdiť po chodníku. Zvýšila sa aj veková hranica pre cyklistov na chodníku. Po novom po ňom môžu jazdiť cyklisti do 15 rokov aj sprievod detí do desať rokov.
Pilip doplnil, že zmenami prešla aj objektívna zodpovednosť. „Tento okruh sa rozšíril o povinnosti dodržiavať bezpečnú vzdialenosť za vozidlom a o zákaz držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať počas vedenia vozidla telefón alebo iné telekomunikačné alebo audiovizuálne zariadenie. Ďalším porušením je nepoužitie bezpečnostného pásu na predných sedadlách,“ uviedol s tým, že od utorka sa objektívnej zodpovednosti majiteľ vozidla nezbaví, ak polícii oznámi reálneho vodiča. „Samozrejme, že držiteľ si môže následne nárokovať u vodiča v zmysle zákona náhradu uhradenej pokuty,“ doplnil.
Zástupca riaditeľa dopravnej polície na policajnom prezídiu Vladimír Smetanka dodal, že pre recidivistov polícia pripravila aj kurz. Ak vodič trikrát počas 12 mesiacov poruší predpisy závažným spôsobom, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, preškolovací kurz v autoškole a preskúšanie na dopravnom inšpektoráte. „V prípade, ak tento vodič štvrtýkrát poruší pravidlá cestnej premávky za 12 mesiacov, bude mu automaticky odobraté vodičské oprávnenie. V prípade, ak požiada o vrátenie tohto vodičského oprávnenia, bude musieť absolvovať preskúšanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti,“ priblížil Smetanka.
Novela zákona o cestnej premávke nadobudla účinnosť v utorok. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Novela mení aj pravidlá v autoškolách a pre taxikárov. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až začiatkom budúceho roka.