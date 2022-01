SKUPINKA NÚTILA MLADÉ ŽENY K PROSTIÚCII: Dievčatám sa podarilo ujsť

Bratislava 28. januára (TASR) – Polícia obvinila štvorčlennú skupinu, ktorá prinútila dve mladé ženy k prostitúcii. Obete, ktorými boli 20-ročné dievčatá z Trebišova, sa nechali zlákať na finančne výhodnú prácu v Nemecku, miesto nej však museli pod hrozbou násilia ponúkať sexuálne služby.



Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ), obvinila zo skutku obchodovania s ľuďmi Miriam G. (24), Attilu P. (35), Bartolomeja S. (48) a Štefana K. (39). "Obete odviezli do nemeckého mesta Bremenhaven, kde im po príchode zobrali osobné doklady. Denne ich mali nútiť vyhrážaním a fyzickým násilím k prostitúcii v erotickom salóne. Dokonca im mali podávať aj omamné a psychotropné látky," objasnil hovorca PPZ Michal Slivka.



Ženy, z ktorých bola jedna v uvedenom čase matkou 5-ročného dieťaťa, museli niekoľko mesiacov stáť vo výklade a okoloidúcim sa ponúkať na sexuálne služby. Všetky peniaze, ktoré zarobili, museli odovzdávať trýzniteľom, denný zárobok predstavoval sumu od 700 do 1000 eur, od jedného klienta pritom dostávali od 30 do 50 eur. "Ak zarobili málo, mali ich biť," dodal policajný hovorca.



Ženám sa napokon podarilo v nestráženej chvíli, keď dodávka zablokovala výhľad na kabínky, ujsť a zalarmovať políciu. "Obvineným hrozí za obchodovanie s ľuďmi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Stíhaní sú na slobode," informoval policajný hovorca.