TREST HO NEMINIE: Muž prekročil povolenú rýchlosť, v aute mal drogy

Bratislava 2. mája (TASR) – Muža, ktorý 24. apríla na diaľnici D1 jazdil rýchlosťou 175 kilometrov za hodinu, následne unikal pred policajtmi, ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky a našli uňho aj omamné látky, polícia obvinila zo zločinu všeobecného ohrozenia spáchaného v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa a tiež za drogovú trestnú činnosť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Obvinený 35–ročný Richard U. z Bratislavy je v súčasnosti umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľka policajného zboru z druhého bratislavského okresu v tejto súvislosti spracovala podnet na väzobné stíhanie obvineného. Zároveň policajti zaistili jeho motorové vozidlo. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.







V piatok 24. apríla krátko po 13.00 h policajti na diaľnici D1 v úseku Čataj smerom na Bratislavu chceli zastaviť vodiča auta, ktorý jazdil rýchlosťou 175 kilometrov za hodinu. „Vodič začal vysokou rýchlosťou unikať smerom do Bratislavy. Svojou bezohľadnou jazdou ohrozoval nielen život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky, ale aj zasahujúcich policajtov. Opätovne blokoval z oboch strán jazdu služobného auta, pričom sa snažil aj viackrát do neho naraziť,“ uviedla Martiniaková. Vodič nereagoval na výzvy policajtov k zastaveniu vozidla, nerešpektoval dopravné značenie, pokračoval v jazde aj cez mestský park a napokon narazil do zaparkovaného auta. „Policajti okamžite muža obmedzili na osobnej slobode a v aute zaistili aj omamné látky,“ hovorí Martiniaková. Expertízne skúmanie preukázalo, že mal pri sebe minimálne 25 dávok pervitínu.