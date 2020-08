Polícia obvinila občana Kosova zo zločinu prevádzačstva

Bratislava 24. augusta (TASR) – Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru obvinil občana Kosova zo zločinu prevádzačstva. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia Denisa Bárdyová. Obvinený sa pokúsil previezť dvoch Sýrčanov cez územie Slovenska do Rakúska.



„Vodič chcel cez naše územie za finančnú odmenu previezť cudzincov bez dokladov a povolení na pobyt. V tomto prípade sa o to pokúsil 43-ročný Bujar A., vodič osobného vozidla s rakúskymi evidenčnými číslami. V aute mal dvoch 21-ročných pasažierov pochádzajúcich zo Sýrie bez akýchkoľvek dokladov. Včera večer vyrazili z Maďarska a cez hraničný prechod Komárno – Komárom vstúpili na Slovensko. Už len niekoľko stovák kilometrov ich delilo od cieľa ich cesty v Rakúsku," uviedla Bárdyová s tým, že vo Veľkom Mederi ich zastavila policajná hliadka.



Obvinenému hrozí podľa Bárdyovej trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ zároveň predložil prokurátorovi návrh na vydanie podnetu na vzatie do väzby obvineného. „Kým sa rozhodne, čo bude ďalej s cudzincami, strávia nejaký čas na útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove s cieľom ďalšieho konania," uzavrela hovorkyňa.