NAKA obvinila predsedu Smeru-SD Roberta Fica pre výroky o Mazurekovi

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného Smeru-SD Roberta Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Vyšetrovateľ NAKA obvinil expremiéra z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.



"Napriek tomu, že Najvyšší súd SR rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Fico mal s nimi verejne súhlasiť a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete," uvádza stanovisko polície.



V prípade právoplatného odsúdenia hrozí predsedovi Smeru-SD trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.



"Je to vec pre orgány činné v trestnom konaní a tak ako povedal pán prezident (Milan Lučanský - pozn. TASR), vždy budú konať v zmysle zákona," uviedla v reakcii na expremiérovo obvinenie ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). K Ficovým výrokom povedala to isté, čo pred časom predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý si chcel Fica zavolať, aby mu vysvetlil, či je toto "nové smerovanie strany".



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uznesenie vyšetrovateľa NAKA o odmietnutí tejto trestnej veci zrušil ako nedôvodné a nariadil vyšetrovateľovi sa vecou zaoberať.



NAKA predtým odmietla trestné stíhanie skutku schvaľovania extrémistických trestných činov Milana Mazureka.



Ten čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v rádiu. Na základe právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu SR prišiel v septembri o poslanecký mandát.



Fico na jeho odsúdenie za hanobenie národa, rasy a presvedčenia následne vo videu na sociálnej sieti reagoval s tým, že povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Tvrdil, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií, a nie na základe skutočných dôkazov.