Polícia obvinila Srba, ktorý prevážal nelegálnych migrantov

Bratislava 21. januára (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 32-ročného občana Srbska zo zločinu prevádzačstva. Muž prevážal cez územie Slovenskej republiky sedem nelegálnych migrantov pochádzajúcich z Afganistanu. Prípad odhalili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Rusovce, ktorí muža kontrolovali v utorok približne hodinu po polnoci. TASR o prípade informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Pri kontrole zistili, že v aute sa okrem vodiča nachádzajú aj siedmi muži z Afganistanu bez dokladov, ktorých nelegálne previezol cez hraničný priechod Rajka z Maďarska na územie Slovenskej republiky. Za prevoz mal mať sľúbenú finančnú odmenu 300 eur za jedného prevezeného migranta, čiže celkovo 2100 eur, ktorá mu mala byť vyplatená po úspešnom prevoze migrantov do Rakúska," spresnila s dôvetkom, že za posledný týždeň ide už o druhý podobný prípad.



Doplnila, že v súčasnosti sa realizujú procesné úkony a následne vyšetrovateľ predloží prokurátorovi návrh na vzatie obvineného do väzby. "Kým sa rozhodne, čo bude ďalej s cudzincami, presnejšie, či budú vrátení do Maďarska alebo požiadajú o azyl, zostanú zatiaľ na útvare policajného zaistenia pre cudzincov," dodala policajná hovorkyňa.



Srbovi za zločin prevádzačstva hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.