Polícia obvinila starostu R. Kusého zo zneužívania svojej právomoci

Bratislava 1. októbra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil vo štvrtok zadržaného starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Obvinenie sa má podľa hovorcu mestskej časti Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov. V prvom prípade ide podľa neho o polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou, ktorý nie je podľa miestneho úradu v súlade s územným plánom hlavného mesta. "Preto mestská časť nemohla súhlasiť s vydaním územného rozhodnutia," povedal pre TASR Tettinger.



Ďalšie dva projekty sa majú podľa neho týkať Jaskovho radu a Vlárskej ulice. Tie majú byť podľa miestneho úradu rovnako v rozpore s územným plánom hlavného mesta. "Stavebný úrad počas konania upozorňoval, že nezodpovedajú územnému plánu pre takzvané stabilizované územie a vo svojej lokalite spôsobia neprimerané zahustenie územia a budú mať aj iné nepriaznivé vplyvy na dané lokality," poznamenal Tettinger.



Bratislavská krajská kriminálna polícia vo štvrtok zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zadržala pri tom verejného činiteľa. Viaceré od seba nezávislé zdroje pre TASR uviedli, že zadržaným má byť starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.



"Vyšetrovanie tejto trestnej činnosti bolo začaté na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (PZ) v Bratislave III, no prípad si pre jeho rozsah a závažnosť na základe výberovej príslušnosti prevzal odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave," spresnilo Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave na sociálnej sieti s tým, že policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti zadržal jednu osobu.



Hovorca novomestskej samosprávy Marek Tettinger pre TASR uviedol, že si nie sú vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta Kusý dopustiť. Miestny úrad, ako aj Kusý boli podľa hovorcu za posledných desať rokov opakovane terčom rôznych anonymných trestných oznámení a obvinení. "Orgánom činným v trestnom konaní sme vždy poskytli maximálnu súčinnosť, rovnako budeme konať aj v tomto prípade. Doteraz sa vždy všetky vznesené obvinenia ukázali ako neopodstatnené a nezmyselné. Sme presvedčení, že inak to nebude ani tentoraz. V tejto chvíli nemáme vedomosť, čoho by sa malo aktuálne trestné oznámenie týkať," skonštatoval pre TASR Tettinger.



K celej záležitosti sa miestny úrad bude môcť vyjadriť, až keď spozná, čoho sa aktuálny prípad týka. Hovorca mestskej časti tvrdí, že im nik netlmočil ani žiadne relevantné výhrady či podozrenia, ktoré by zakladali podozrenie, že úrad či jeho štatutári v čomkoľvek postupovali protiprávne.