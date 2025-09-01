< sekcia Slovensko
Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Partizánskom 20-ročného muža
Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Autor TASR,aktualizované
Partizánske 1. septembra (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným (30. 8.) ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu. Muž zastrelil 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania polícia zistila, že obvinený prišiel v sobotu popoludní na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi. Poškodená 20-ročná žena následkom strelných poranení na mieste podľahla,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Muža, ktorý sa mal dopustiť streľby, podľa nej ešte v sobotu policajti na základe intenzívneho pátrania zadržali, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
„Vyšetrovateľ v najbližšom čase spisový materiál predloží dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného, o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ dodala Krajčíková.
