Polícia od stredy posilní kontroly, nasadí aj policajtov v civile

Bratislava 1. marca (TASR) - Polícia nasadí od stredy 3. marca všetky dostupné sily a prostriedky na kontrolu dodržiavania protiepidemických opatrení. Okrem policajtov v služobnej rovnošate budú v teréne aj príslušníci Policajného zboru (PZ) v civilnom odeve. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.



"Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol uvádzať nebudeme, môžeme však verejnosť ubezpečiť, že svoje úlohy plníme zodpovedne a s maximálnym nasadením," uviedla hovorkyňa.



Kontroly budú zamerané najmä na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, napríklad lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne či odberné miesta.



Zákaz vychádzania budú kontrolovať hliadky aj na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, respektíve zhoršenou epidemiologickou situáciou. Pôjde hlavne o diaľnice a cesty pre motorové vozidlá prvej a druhej triedy.



Pri kontrolách sa policajti zamerajú najmä na opodstatnenosť pohybu osôb, teda účel cesty.



Do služieb s policajtmi budú naďalej nasadzovaní aj príslušníci Ozbrojených síl SR.