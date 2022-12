Polícia od začiatku roka eviduje 28 prípadov kyberšikany

Bratislava 11. decembra (TASR) - Polícia eviduje za prvých deväť mesiacov tohto roka 28 trestných činov nebezpečného elektronického obťažovania, kyberšikany. Išlo o prípady, keď páchateľ prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete úmyselne zhoršil kvalitu života obete. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



V 20 prípadoch páchateľ obeť dlhodobo ponižoval, zastrašoval či neoprávnene konal v jej mene alebo ju inak dlhodobo obťažoval. Celkový počet objasnených trestných činov bol v tejto oblasti deväť. V ďalších ôsmich prípadoch páchateľ neoprávnene zverejnil alebo sprístupnil tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy obete získaný s jej súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu na právach. Celkový počet objasnených trestných činov bolo v tejto oblasti päť.



Vlani polícia zaznamenala celkovo desať trestných činov nebezpečného elektronického obťažovania, z toho v piatich prípadoch išlo o elektronické ponižovanie či zastrašovanie a v ďalších piatich o neoprávnené zverejnenie alebo sprístupnenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu obete. V každej oblasti polícia objasnila jeden trestný čin.



Bárdyová priblížila, že zavedenie trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania do systému trestného práva bolo odpoveďou na požiadavku spoločnosti o adekvátnu ochranu pred kyberšikanovaním. To sa podľa polície zintenzívňuje čoraz častejším využívaním informačných technológií. "Jeho zadefinovaním sa vytvára priestor na jeho odhaľovanie, objasňovanie a predovšetkým na zamedzenie takémuto správaniu zo strany páchateľa," uviedla hovorkyňa.



Anonymita, ktorú poskytujú elektronické komunikačné služby, ale aj virtuálny priestor všeobecne vytvára možnosti ľuďom na prejavy a konania, ktoré by za iných okolností nerealizovali. "Nie každé konanie, ktoré sa častokrát zintenzívňuje a dotknutým osobám spôsobuje ujmu, je postihnuteľné," spresnila Bárdyová. Doplnila, že polícia trestnoprávne zakotvenie kyberšikany víta a každý jeden zistený prípad preveruje.