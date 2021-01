Polícia eviduje množstvo priestupkov v súvislosti s pandémiou

Bratislava 26. januára (TASR) – Polícia od začiatku roka zaznamenala 2000 prípadov porušení zákazu vychádzania. Od stredy budú policajti preverovať oprávnenosť pohybu v rámci zákazu vychádzania a certifikát, potvrdenie, SMS správu či email o absolvovaní testu na nový koronavírus. Upozorňujú na to na sociálnej sieti.







Od začiatku roka eviduje polícia 540 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, 47 prípadov nerešpektovania zákazu otvorenia prevádzok a zachytili aj 1900 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúška.



„Kontroly sme sprísnili už od 6. januára tohto roka. Do opatrení sme zapojili zvýšený počet dopravných, poriadkových aj železničných policajtov. Teraz zapojíme ďalších policajtov a v sprísnených kontrolách budeme pokračovať aj naďalej," spresnila polícia.



Kontroly budú náhodné, zvýšený počet hliadok však bude možné stretnúť na hraniciach okresov či v prírode. V prípade porušenia opatrení môže byť udelená pokuta v blokovom konaní do tisíc eur a v správnom konaní do 1659 eur.