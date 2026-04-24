Polícia odhalila desiatky priestupkov a podozrenia z nelegálnej práce
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v súčinnosti s príslušníkmi poriadkovej a dopravnej polície vykonalo vo štvrtok (23. 4.) na území Slovenskej republiky dopravno-bezpečnostnú akciu zameranú na zvýšenie bezpečnosti v oblasti služieb osobnej prepravy a dodržiavanie zákonných povinností. Počas celoslovenskej akcie polícia odhalila desiatky priestupkov a podozrenia z nelegálnej práce. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Kontroly boli zamerané najmä na dohľad nad vodičmi z tretích krajín, zisťovanie požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, s dôrazom na vodičov taxislužieb a donáškových vozidiel. Kontroly sa zameriavali aj na odhaľovanie nelegálnej práce a kontrolu dodržiavania súvisiacich predpisov.
„Počas akcie bolo skontrolovaných vyše 480 osôb, z toho takmer 100 tvorili štátni príslušníci tretích krajín. Policajti a kontrolné orgány preverili celkovo 413 dopravných prostriedkov a 19 prevádzok,“ spresnila hovorkyňa. Osobitná pozornosť bola venovaná taxislužbám, pričom bolo skontrolovaných takmer 230 vozidiel taxislužby a takmer 50 vozidiel donáškovej služby.
V rámci kontrol bolo zistených deväť priestupkov na úseku pobytu a viac ako 60 priestupkov v oblasti dopravy. „Zároveň bolo odhalených 12 podozrení z nelegálnej práce, ktoré budú predmetom ďalšieho konania príslušných orgánov,“ uviedla Vilhanová.
