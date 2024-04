Polícia odhalila počas sviatkov 226 vodičov pod vplyvom alkoholu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Intenzívnejšie policajné kontroly odhalili počas Veľkonočných sviatkov 226 vodičov pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. Do jedného promile "nafúkalo" 37 vodičov, nad jedno promile 39 vodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Policajti odhalili aj 111 nemotorových účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu. Pod vplyvom iných návykových látok bolo 39 účastníkov cestnej premávky, priblížila Bárdyová. "Počas Veľkonočného pondelka jazdilo pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok 59 vodičov, do jedného promile malo deväť vodičov, nad jedno promile 15 vodičov. Bujarú oslavu, podľa výsledkov dychovej skúšky, absolvovalo aj 29 nemotorových účastníkov cestnej premávky," uviedla. Šesť vodičov bolo podľa hovorkyne po vplyvom iných návykových látok.



Polícia počas tohtoročných veľkonočných sviatkov evidovala 90 dopravných nehôd. Zomrela pri nich jedna osoba. Osem osôb sa zranilo ťažko a 41 osôb utrpelo ľahké zranenia, tvrdí Bárdyová. Poukázala na to, že počas vlaňajších veľkonočných sviatkov vodiči zavinili 85 dopravných nehôd, päť osôb prišlo o život, tri sa zranili ťažko a 29 ľahko.



"Tak ako každý rok, polícia prijala v tomto období opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Policajti sa zamerali najmä na kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy, zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi," povedala hovorkyňa. Doplnila, že policajti v prípade potreby riadili a usmerňovali premávku. Dohliadali na miestach so zvýšeným pohybom chodcov, v okolí kostolov, cintorínov či nákupných centier. Policajti boli aj na železničných staniciach, vo vybraných regionálnych vlakoch, rýchlikoch a v medzinárodných vlakoch.



Polícia bude podľa Bárdyovej počas celého apríla realizovať kontroly zamerané na dodržiavanie rýchlosti jazdy a zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok. "Dodržiavanie povinností policajti skontrolujú aj u vodičov hromadnej prepravy osôb, teda autobusov i trolejbusov. Pozornosti policajtov neuniknú ani chodci, cyklisti, kolobežkári a motorkári," poznamenala hovorkyňa.