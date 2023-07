Polícia odovzdala niekoľko cudzincov do Bulharska i Rumunska

Bratislava 26. júla (TASR) - Policajti začiatkom týždňa previezli niekoľko občanov Afganistanu, Sýrie a Bangladéša do Bulharska i Rumunska. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Transfer troch občanov Afganistanu a Sýrie do Bulharska vykonal Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov v súčinnosti s leteckým útvarom rezortu vnútra. "Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce odovzdal siedmich štátnych občanov Bangladéša a Sýrie do Rumunska," doplnila Bárdyová.



Obe členské krajiny po ich prevzatí v rámci tzv. dublinského konania podľa nej rozhodnú o udelení azylu pre spomínaných cudzincov. "Ktorí sa na území členských krajín zdržiavajú bez oprávnenia na pobyt a cestovných dokladov a požiadali o udelenie azylu," ozrejmila.