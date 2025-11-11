< sekcia Slovensko
Polícia odporúča, aké svetlá použiť v hmle či šere
Odporúča taktiež skontrolovať si, či pri zapnutých svetlách svietia aj zadné svetlá.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že pri zlej viditeľnosti nestačí denné automatické svietenie áut. Pri hmle, snežení či daždi odporúča vodičom používať stretávacie svetlá. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Denné svietenie totiž nerozsvecuje zadné svetlá vozidla, a preto sú autá zozadu často takmer neviditeľné, najmä v šere, daždi alebo hmle,“ vysvetlila.
Odporúča taktiež skontrolovať si, či pri zapnutých svetlách svietia aj zadné svetlá. „V hmle, daždi, snežení alebo za zníženej viditeľnosti majte zapnuté svetlá aj cez deň. Nespoliehajte sa len na automatické režimy - mnohé vozidlá nezapínajú zadné svetlá automaticky,“ apeluje na vodičov.
