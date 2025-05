Polícia odporúča nedvíhať číslam zo Spojeného kráľovstva

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovákom v týchto dňoch volajú neznáme čísla zo Spojeného kráľovstva a iných krajín. Polícia radí takéto čísla nikdy nedvíhať a nevolať naspäť. V prípade podvodných čísiel hrozí, že faktúra za telefonovanie sa navýši o vysokú sumu. Informovala o tom na sociálnej sieti.



„Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené. Ak sa s vami bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia (známy, vzdialená rodina), tak by vám poslal esemesku, ak nebudete dvíhať,“ skonštatovali policajti.



Pri volaní takýchto čísel podľa nich hrozí, že podvodník si vymyslí nejakú legendu za účelom získania kontroly nad vašou platobnou kartou. „Ide o sieť premyslených zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. Preto ich hovory ignorujte,“ uviedla polícia.



Odporúča tiež podozrivé čísla blokovať. Ak by to nepomohlo, môžu ľudia o týchto číslach upovedomiť svojho operátora.