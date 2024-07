ODPORÚČANIE POLÍCIE: Neodovzdávajte cestovné doklady pri vycestovaní

Bratislava 28. júla (TASR) - Polícia odporúča pri vycestovaní do cudzej krajiny neodovzdávať cestovné doklady. Pri spisovaní údajov z dokladu totožnosti je podľa nej potrebné byť prítomný a doklady žiadať ihneď späť. Rovnako ponechať si fotokópiu dokladu v mobilnom telefóne a poslať ju dôveryhodnej osobe. Informuje o tom na sociálnej sieti v súvislosti s predchádzaním obchodovaniu s ľuďmi.



Odporúča takisto mať pri sebe vždy kontaktné údaje dôveryhodných osôb, ktoré môžu pomôcť v prípade núdze. Taktiež podeliť sa o informácie o vycestovaní do cudzej krajiny, zasielať pravidelné informácie miesta pobytu a byť v pravidelnom kontakte s blízkou osobou.



Ako ďalej uviedla, pred nastúpením do motorového vozidla na letisku je dôležité odfotiť tabuľku s evidenčným číslom a ihneď ju poslať blízkym. "Rovnako postupujte pri ubytovaní. Zašlite fotografiu objektu, kde sa mienite ubytovať a zdržiavať," doplnila polícia.



V prípade pocitu nebezpečia radí ihneď opustiť ubytovanie a požiadať o pomoc zastupiteľský úrad. "Ak máte obavy o svoj život a zdravie, presuňte sa do objektov s krížom (kostol, nemocnica, lekáreň) a odtiaľ žiadajte ďalšiu pomoc," dodala.



Poukázala aj na bezplatnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, a to 0800 800 818.