Polícia začala pilotný projekt pre lepšie právne postavenie migrantov

Bratislava 18. januára (TASR) – Zlepšenie právneho postavenia a prístupu k právnej pomoci migrantom, ktorí sú v súlade so zákonom o pobyte cudzincov zaistení a umiestnení v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov na území Slovenskej republiky, je cieľom nového pilotného projektu.



Partnerskú dohodu podpísali koncom roka 2020 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a občianske združenie Slovenská humanitná rada. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



K uzavretiu zmluvy prispel okrem spomínaných organizácií aj Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ. Úrad vníma realizáciu aktivít v oblasti poskytovania právnych služieb migrantom zadržiavaným v detenčných zariadeniach veľmi pozitívne.



„Považuje to za signál dobrej spolupráce s uvedenými organizáciami. O to viac, že ide o organizácie, ktoré poskytujú ochranu migrantom, monitorujú a analyzujú situáciu v dodržiavaní ľudských práv týchto osôb," skonštatovala hovorkyňa.



Dohodu zatiaľ uzavreli na skúšobné obdobie, platí počas tohto kalendárneho roka.