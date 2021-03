Polícia odštartovala kampaň na tému ako prežiť teroristický útok

Bratislava 1.marca (TASR) - Uteč, skry sa, volaj, počúvaj, mysli. To sú základné odporúčania Policajného zboru pre verejnosť, ktorých dodržiavaním sa môže zvýšiť šanca na prežitie teroristického útoku. Policajný zbor a Národná kriminálna agentúra (NAKA) pripravili aktualizovanú verziu kampane zameranú na terorizmus. TASR o tom informoval Michal Slivka, hovorca Prezídia policajného zboru.



Polícia bude jednotlivé preventívne rady rozvíjať prostredníctvom grafík a statusov na sociálnych sieťach v najbližších dňoch. „Aj keď je situácia vo svete zlá z epidemiologického pohľadu, čo má zásadný vplyv na cestovanie, terorizmus je hrozba, ktorá nikdy nespí. Z preventívneho hľadiska je vhodné pravidelne opakovať naše odporúčania a byť pripravený," povedal prezident Policajného zboru Peter Kovařík.



Prvá myšlienka kampane poskytuje návod, ako by sa mali ľudia zachovať pri teroristickom útoku. V prvom rade by to mal byť útek na bezpečné miesto. Ak sa to nepodarí, je nevyhnutné sa pred útočníkmi skryť a zároveň myslieť na vypnutie zvukov a vibrácií telefónu. Čím skôr to bude možné, je nutné volať políciu.



Ďalšou myšlienkou kampane je fenomén 21. storočia - smartfón. Samotné nakrúcanie a zverejňovanie pohybu útočníkov na vlastné profily na sociálnych sieťach môže ohroziť zasahujúcich policajtov. "To, že svedkovia vidia napríklad jedného útočníka neznamená, že koná sám. Z úzadia mu môže dávať inštrukcie ďalšia osoba, ktorá sleduje sociálne siete a príspevky občanov tak využije na zabíjanie ďalších nevinných ľudí. Ak sa verejnosti podarilo zaznamenať priebeh teroristického útoku, je dôležité ho ihneď odovzdať polícii na ďalšie vyšetrovanie, prípadne analýzu ďalšieho postupu, ak útok naďalej trvá," uzavrel Slivka.