Nedela 2. november 2025
Polícia opätovne pripomína obozretnosť na cintorínoch

Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

Polícia návštevníkov upozorňuje, aby si svoje osobné veci ako kabelky či peňaženky nenechávali voľne položené na hroboch či na lavičkách.

Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Polícia opätovne pripomína obozretnosť pri návšteve cintorínov, ale aj opatrnosť na cestách. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Polícia návštevníkov upozorňuje, aby si svoje osobné veci ako kabelky či peňaženky nenechávali voľne položené na hroboch či na lavičkách. Osobné veci a cennosti by si nemali nechávať ani voľne položené v odparkovaných autách.

Jesenné obdobie je zároveň spojené aj so zníženou viditeľnosťou, zabúdať preto netreba ani na reflexné prvky. „Myslite na to, aby vás bolo aj v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti na cestách dobre vidieť,“ odkazuje polícia. Na vodičov apeluje, aby boli na cestách ohľaduplní a zvýšili pozornosť voči chodcom.
