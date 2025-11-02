< sekcia Slovensko
Polícia opätovne pripomína obozretnosť na cintorínoch
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Polícia opätovne pripomína obozretnosť pri návšteve cintorínov, ale aj opatrnosť na cestách. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Polícia návštevníkov upozorňuje, aby si svoje osobné veci ako kabelky či peňaženky nenechávali voľne položené na hroboch či na lavičkách. Osobné veci a cennosti by si nemali nechávať ani voľne položené v odparkovaných autách.
Jesenné obdobie je zároveň spojené aj so zníženou viditeľnosťou, zabúdať preto netreba ani na reflexné prvky. „Myslite na to, aby vás bolo aj v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti na cestách dobre vidieť,“ odkazuje polícia. Na vodičov apeluje, aby boli na cestách ohľaduplní a zvýšili pozornosť voči chodcom.
