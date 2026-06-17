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Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

V podvodnej SMS správe sa píše: „V záznamoch o vašom vozidle je uvedená neuhradená pokuta. Odporúča sa okamžitá platba, aby sa predišlo administratívnemu konaniu“.

Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. Za utorok (16. 6.) a stredu ich eviduje viacero. Informuje o tom na sociálnej sieti. Zdôrazňuje, že polícia ani príslušné správne orgány takýmto spôsobom pokuty nezasielajú.

V podvodnej SMS správe sa píše: „V záznamoch o vašom vozidle je uvedená neuhradená pokuta. Odporúča sa okamžitá platba, aby sa predišlo administratívnemu konaniu“. Súčasťou je podľa polície aj odkaz a po kliknutí naň je obeť presmerovaná na podvodnú stránku, ktorá pripomína stránku Ministerstva vnútra SR.

Polícia zdôrazňuje, že oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky. Zároveň obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe.

Vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, odporúča udalosť im oznámiť a bezodkladne kontaktovať banku.
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