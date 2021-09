Kovařík na čele polície skončil, Hamran nastúpi v pondelok

Bratislava 16. septembra (TASR) – Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran nastúpi do funkcie v pondelok 20. septembra. Vo vedení polície nahradí Petra Kovaříka, ktorý na vlastnú žiadosť skončil k 15. septembru. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.



Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie. Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pri oznámení Hamranovho poverenia informoval, že do legislatívneho procesu sa budú snažiť čo najskôr dostať nové pravidlá voľby policajného prezidenta. „Tak, aby sme podľa toho mohli fungovať,“ dodal.



Zámer zmeniť výber šéfa polície obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Posilniť by sa mal vplyv ministra vnútra.