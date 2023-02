Polícia pátra po 54-ročnom H.Demkovi, pracuje ako taxikár v Bratislave

Bratislava/Trnava 12. februára (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 54-ročnom Hermanovi Demkovi zo Stupavy, prechodným pobytom v Trnave. Muža naposledy videla jeho družka ešte 10. februára ráno, ktorej povedal, že ide autom do servisu do Bratislavy. Muž pracuje ako taxikár v Bratislave. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu hľadaného muža i popis jeho auta.



Muž je 165 centimetrov vysoký, chudej postavy. Má krátke prešedivené vlasy, modrosivé oči a nosí dioptrické okuliare. Pôsobí starším dojmom. Oblečené mal bledé nohavice, tmavé tenisky, zelenú maskáčavú bundu a so sebou mal tašku červeno-čiernej farby.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, prípadne súkromnou správou na profile trnavskej polície na sociálnej sieti.