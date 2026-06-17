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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po J. Ostrihoňovi pre podozrenie z podvodu
Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.
Autor TASR
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Senica 17. júna (TASR) - Senickí policajti vyšetrujú trestný čin podvodu. V tejto súvislosti pátrajú po podozrivom Jaroslavovi Ostrihoňovi. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Jeho súčasný pobyt nie je policajtom známy, a preto sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc,“ priblížili. Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.
Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo aj formou súkromnej správy na oficiálnom profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
„Jeho súčasný pobyt nie je policajtom známy, a preto sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc,“ priblížili. Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.
Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo aj formou súkromnej správy na oficiálnom profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.