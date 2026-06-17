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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po J. Ostrihoňovi pre podozrenie z podvodu

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.

Autor TASR
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Senica 17. júna (TASR) - Senickí policajti vyšetrujú trestný čin podvodu. V tejto súvislosti pátrajú po podozrivom Jaroslavovi Ostrihoňovi. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Jeho súčasný pobyt nie je policajtom známy, a preto sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc,“ priblížili. Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.

Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo aj formou súkromnej správy na oficiálnom profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
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