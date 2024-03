Polícia pátra po nezvestnej 13-ročnej E. Horváthovej

Bratislava 2. marca (TASR) - Polícia pátra po 13-ročnej Emme Horváthovej, ktorá sa v piatok (1. 3.) podvečer nevrátila z vychádzky do centra pre deti a rodinu Bernolákovo. Miesto jej terajšieho pohybu a pobytu nie je známe. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila fotografiu nezvestnej.



Dievča je vysoké 155 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má vzpriamené držanie tela, hnedé oči a tmavohnedé rovné dlhé vlasy. Naposledy malo oblečené bledé rifle roztrhané na kolenách, čiernu mikinu a čiernu šiltovku.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.