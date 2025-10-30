< sekcia Slovensko
Polícia po akcii Gran Turismo obvinila šesť osôb
Ako polícia doplnila, dôležitým prvkom operácie bola činnosť jednotky finančného vyšetrovania Úradu boja proti organizovanému zločinu.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Polícia po utorkovej (28. 10.) akcii Gran Turismo obvinila šesť osôb pre pokračovací zločin podvodu a prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Skutky boli podľa polície spáchané organizovanou formou. Policajti vo viacerých častiach Slovenska vykonali osem domových prehliadok, päť prehliadok iných priestorov a 12 osobných prehliadok. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Zároveň bolo začaté trestné stíhanie aj pre neoprávnené prechovávanie omamných a psychotropných látok a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami,“ napísali policajti. Voči všetkým obvineným spracovali kompetentné orgány podnet na vzatie do väzby.
Ako polícia doplnila, dôležitým prvkom operácie bola činnosť jednotky finančného vyšetrovania Úradu boja proti organizovanému zločinu. Vykonala rozsiahle finančné vyšetrovanie a spracovala majetkové profily obvinených. „Na ich základe bol zaistený rozsiahly majetok - nehnuteľnosti, motorové vozidlá, bankové účty, hotovosť a luxusné predmety - v celkovej hodnote viac ako 1,1 milióna eur, čo zodpovedá aktuálne preukázanej škode. Podľa doterajších zistení sa však predpokladá, že skutočná škoda bude niekoľkonásobne vyššia,“ uzavrela polícia.
„Zároveň bolo začaté trestné stíhanie aj pre neoprávnené prechovávanie omamných a psychotropných látok a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami,“ napísali policajti. Voči všetkým obvineným spracovali kompetentné orgány podnet na vzatie do väzby.
Ako polícia doplnila, dôležitým prvkom operácie bola činnosť jednotky finančného vyšetrovania Úradu boja proti organizovanému zločinu. Vykonala rozsiahle finančné vyšetrovanie a spracovala majetkové profily obvinených. „Na ich základe bol zaistený rozsiahly majetok - nehnuteľnosti, motorové vozidlá, bankové účty, hotovosť a luxusné predmety - v celkovej hodnote viac ako 1,1 milióna eur, čo zodpovedá aktuálne preukázanej škode. Podľa doterajších zistení sa však predpokladá, že skutočná škoda bude niekoľkonásobne vyššia,“ uzavrela polícia.