Polícia po akcii Tiger obvinila 12 osôb a zaistila tisíce eur

Bratislava 21. februára (TASR) – Polícia obvinila 12 osôb a dve obchodné spoločnosti v súvislosti s akciou Tiger, ktorú vykonala Národná kriminálna agentúra (NAKA) tento týždeň na území Žilinského, Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Informovala o tom na sociálnej sieti. Policajti zasahovali voči medzinárodnej organizovanej skupine, ktorá mala na trh uvádzať prípravky s obsahom látok s anabolickým účinkom.



"Počas akcie sme zadržali 24 osôb, vykonali 15 domových prehliadok, sedem prehliadok nebytových priestorov a osem prehliadok motorových vozidiel," uviedla polícia. Medzi podozrivými sú najmenej dvaja príslušníci Policajného zboru.



Polícia zaistila niekoľko stoviek balení anabolických stereoidov, rastových hormónov, liekov a iných preparátov rôzneho druhu, hotovosť 21.200 britských libier, 83.500 eur. "Zaistili sme tiež účtovné a obchodné dokumenty rôznych firiem so sídlom na Slovensku a v zahraničí, ale aj 21 mobilných telefónov, 15 počítačov, desiatky USB kľúčov a iných nosičov dát a desiatky iných vecí dôležitých pre trestné konanie."







Na základe príkazu prokurátora boli zaistené finančné prostriedky na 14 bankových účtoch, ide o viac ako 220.000 eur. Rovnako majetok hlavného podozrivého v hodnote najmenej 520.000 eur.



Páchatelia ako členovia medzinárodnej organizovanej skupiny mali podľa polície sústavne zadovažovať na území Čínskej ľudovej republiky alebo v iných krajinách východnej Ázie vo veľkom rozsahu prípravky s obsahom látok s anabolickým účinkom. Tie mali dovážať na územie Poľskej republiky, kde ich mali bez oprávnenia spracovávať do preparátov uvádzaných na trh v injekčnej a v tabletovej forme s rôznym označením.



"Zadovážené preparáty mali podľa požiadaviek zasielať odberateľom do Francúzska a iných krajín Európskej únie. Tí si mali preparáty objednávať prostredníctvom internetu. Tiež ich mali dovážať a distribuovať okrem iného na území Slovenska. Takýmto spôsobom mali získať neoprávnený finančný prospech viac ako päť miliónov eur," dodala polícia.