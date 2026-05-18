Pondelok 18. máj 2026
Polícia počas akcie skontrolovala takmer 1600 maloobchodných prevádzok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Počas piatkovej (15. 5.) preventívno-bezpečnostnej akcie Maloobchod, ktorá bola zameraná na prevenciu krádeží a posilnenie ochrany, vykonala polícia kontroly v takmer 1600 maloobchodných prevádzkach. Zaznamenala desať priestupkov proti majetku a 64 ďalších priestupkov, zároveň zistila jeden trestný čin krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Počas realizácie akcie bol súčasne zistený jeden trestný čin spáchaný v maloobchodnej prevádzke, a to trestný čin krádeže, pričom bola zadržaná jedna osoba,“ skonštatovala Vilhanová.

Do akcie sa zapojilo viac ako 530 policajtov z viacerých útvarov. Hlavným cieľom bolo predchádzať krádežiam, chrániť majetok a prispieť k zvýšeniu pocitu bezpečia zákazníkov aj zamestnancov. V podobných preventívnych aktivitách plánuje polícia pokračovať.
