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Polícia počas celoslovenskej kontroly odhalila vyše 1500 priestupkov
Polícia tiež zistila 152 porušení povinností vodičov, pričom v 96 prípadoch išlo o používanie telefónu alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Polícia počas celoslovenskej kontroly zameranej na najčastejšie príčiny dopravných nehôd odhalila 1514 priestupkov. Akciu policajti realizovali v piatok (28. 8.) od 14.00 do 20.00 h v rámci celého Slovenska. Najviac porušení sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorých bolo 746. Ďalších 125 priestupkov súviselo s nepoužívaním bezpečnostných pásov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícia tiež zistila 152 porušení povinností vodičov, pričom v 96 prípadoch išlo o používanie telefónu alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla. Kontrolou technického stavu vozidiel bolo zistených 84 priestupkov.
„Počas kontroly sme vykonali viac ako 6000 dychových skúšok, pričom v 31 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 14 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do jedného promile a v 17 prípadoch bola zistená hodnota nad jedno promile. V dvoch prípadoch sme u vodičov zistili aj prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu,“ priblížil Hájek.
Polícia tiež zistila 152 porušení povinností vodičov, pričom v 96 prípadoch išlo o používanie telefónu alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla. Kontrolou technického stavu vozidiel bolo zistených 84 priestupkov.
„Počas kontroly sme vykonali viac ako 6000 dychových skúšok, pričom v 31 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 14 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do jedného promile a v 17 prípadoch bola zistená hodnota nad jedno promile. V dvoch prípadoch sme u vodičov zistili aj prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu,“ priblížil Hájek.