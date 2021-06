Slovenskí policajti odhalili 26 nelegálne zamestnávaných osôb

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenská polícia počas medzinárodnej akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania odhalila pri kontrolách 26 nelegálne zamestnávaných osôb. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Od 31. mája do 6. júna sa Slovensko zapojilo do celoeurópskych spoločných akčných dni (JAD) zameraných na obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania. Tie sa pod záštitou Europolu realizovali vo všetkých členských štátoch EÚ a dvoch štátoch mimo EÚ – Švajčiarska a Veľkej Británie. "Výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín je identifikácia 442 možných obetí obchodovania s ľuďmi ako aj začatie vyšetrovania v 130 nových prípadoch pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi," zhrnula polícia.



Na Slovensku príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (UHCP PPZ) spolu s inšpektormi práce skontrolovali 31 podnikateľských subjektov. "Počas kontrol bolo skontrolovaných spolu 452 osôb, z toho 187 cudzincov pochádzajúcich z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Srbska a Vietnamu. Spolu bolo zistených 26 nelegálne zamestnávaných osôb," priblížila polícia.



Príslušníci UHCP PPZ zároveň pomohli rozložiť medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá pašovala nelegálnych migrantov, vietnamských štátnych príslušníkov, do Európy, kde boli mnohí z nich pracovne vykorisťovaní. "Išlo o koordinovaný zásah policajných zložiek na Slovensku ako aj v zahraničí, pričom v SR sa vykonali tri domové prehliadky a v Bratislave zadržali 50-ročnú ženu, ktorá je považovaná za hlavnú organizátorku v SR," dodala polícia.