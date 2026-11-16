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Polícia počas nočnej akcie odhalila 15 trestných činov

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Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Do akcie bolo zaradených takmer 600 policajtov, ktorí vykonali celkovo viac ako 6200 dychových skúšok.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Počas celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie sa polícia zamerala na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, predovšetkým na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. Počas akcie, ktorá sa uskutočnila 14. novembra od 17.00 h do 1.00 h 15. novembra, polícia odhalila 15 trestných činov a vyše 1100 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Do akcie bolo zaradených takmer 600 policajtov, ktorí vykonali celkovo viac ako 6200 dychových skúšok. „Odhalili sme 34 prípadov požitia alkoholu, z toho 17 prípadov nad jedno promile alkoholu v krvi a päť prípadov požitia inej návykovej látky,“ konkretizoval policajný hovorca.

Celkovo polícia zistila vyše 1100 priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejším porušením podľa Hájka bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (460 prípadov). Ďalšími zistenými porušeniami boli nedostatky v technickom stave vozidiel, porušovanie povinností vodičov či nedodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky. „Počas akcie sme odhalili aj 15 trestných činov, z toho sedem prípadov marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením vozidla,“ dodal Hájek.

Policajný zbor bude aj naďalej pokračovať v kontrolách na cestách s cieľom zvyšovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodičov upozorňuje, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali rýchlostné obmedzenia a nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
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