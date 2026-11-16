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Polícia počas nočnej akcie odhalila 15 trestných činov
Do akcie bolo zaradených takmer 600 policajtov, ktorí vykonali celkovo viac ako 6200 dychových skúšok.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Počas celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie sa polícia zamerala na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, predovšetkým na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. Počas akcie, ktorá sa uskutočnila 14. novembra od 17.00 h do 1.00 h 15. novembra, polícia odhalila 15 trestných činov a vyše 1100 priestupkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Do akcie bolo zaradených takmer 600 policajtov, ktorí vykonali celkovo viac ako 6200 dychových skúšok. „Odhalili sme 34 prípadov požitia alkoholu, z toho 17 prípadov nad jedno promile alkoholu v krvi a päť prípadov požitia inej návykovej látky,“ konkretizoval policajný hovorca.
Celkovo polícia zistila vyše 1100 priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejším porušením podľa Hájka bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (460 prípadov). Ďalšími zistenými porušeniami boli nedostatky v technickom stave vozidiel, porušovanie povinností vodičov či nedodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky. „Počas akcie sme odhalili aj 15 trestných činov, z toho sedem prípadov marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením vozidla,“ dodal Hájek.
Policajný zbor bude aj naďalej pokračovať v kontrolách na cestách s cieľom zvyšovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodičov upozorňuje, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali rýchlostné obmedzenia a nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
Do akcie bolo zaradených takmer 600 policajtov, ktorí vykonali celkovo viac ako 6200 dychových skúšok. „Odhalili sme 34 prípadov požitia alkoholu, z toho 17 prípadov nad jedno promile alkoholu v krvi a päť prípadov požitia inej návykovej látky,“ konkretizoval policajný hovorca.
Celkovo polícia zistila vyše 1100 priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejším porušením podľa Hájka bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (460 prípadov). Ďalšími zistenými porušeniami boli nedostatky v technickom stave vozidiel, porušovanie povinností vodičov či nedodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky. „Počas akcie sme odhalili aj 15 trestných činov, z toho sedem prípadov marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením vozidla,“ dodal Hájek.
Policajný zbor bude aj naďalej pokračovať v kontrolách na cestách s cieľom zvyšovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodičov upozorňuje, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali rýchlostné obmedzenia a nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.