Polícia počas sviatkov pripravila viaceré opatrenia

Bratislava 18. decembra (TASR) - Polícia pripravila počas vianočných sviatkov i silvestrovských osláv viacero opatrení. Do posilnených kontrol budú zapojení dopravní i poriadkoví policajti. Dohliadať budú na bezpečnosť na cestách i v uliciach miest. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.



Počas dopravných kontrol na celom území Slovenska sa zamerajú najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, obzvlášť tých, ktorých porušovanie je najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd. V tejto súvislosti opätovne vyzýva vodičov, aby boli opatrní a jazdili bezpečne.



"Sviatočný čas je často spojený s rôznymi oslavami, a preto je dôležité, aby ste boli obozretní a nijako nepodceňovali riziká spojené so šoférovaním pod vplyvom alkoholu," zdôrazňuje Hájek. Odporúča využívať verejnú dopravu alebo obdobné dopravné služby.



Počas silvestrovských osláv a vítaní Nového roka budú posilnené policajné hliadky v uliciach miest, aby dohliadali na verejný poriadok. Verejnosť by však nemala zabúdať na viacero bezpečnostných opatrení.



Apeluje napríklad na zodpovednosť pri manipulácii s pyrotechnikou. Zároveň však pripomína, že jej používanie nie je všade povolené. Legislatívne je regulované všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí. Zabúdať netreba ani na to, že nebezpečné môže byť aj používanie ohňostrojov.



V prípade, ak budú občania svedkami alebo obeťou akýchkoľvek nebezpečných situácií, mali by sa okamžite obrátiť na políciu.