Na cestách počas Veľkej noci pribudne policajtov, spustia akciu Život

Bratislava 3. apríla (TASR) - Polícia spustí počas veľkonočných sviatkov dopravno-bezpečnostnú akciu Život. Začne sa vo štvrtok (6. 4.) a potrvá až do utorka (11. 4.). Hliadky budú kontrolovať najmä dodržiavanie rýchlosti jazdy či zákaz požívania alkoholu. Do akcie sa zapoja dopravní, poriadkoví aj železniční policajti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Kontroly budú najmä na miestach s vyššou koncentráciou vozidiel a ľudí. Policajti budú kontrolovať najmä dodržiavanie rýchlosti jazdy, zákaz požívania alkoholu či spôsob jazdy. Dohliadať budú aj na dodržiavanie povinností motocyklistov, chodcov či cyklistov.



Polícia počas minuloročných veľkonočných sviatkov zaevidovala 92 dopravných nehôd, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, ďalší traja sa ťažko zranili a 24 osôb utrpelo ľahké zranenia. Apeluje preto na ľudí, aby bezpečne jazdili. "Samozrejmosťou by malo byť, že si nikto nesadne za volant pod vplyvom alkoholu," dodala Bárdyová.