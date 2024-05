Polícia: Počet nehôd je zatiaľ podobný ako vlani v rovnakom období

Bratislava 8. mája (TASR) - Počet dopravných nehôd je zatiaľ podobný ako v rovnakom období minulého roka. Kým vlani došlo od januára do 5. mája k 3569 nehodám, tento rok ich polícia zaznamenala 3575. Vyplýva to zo štatistík Prezídia Policajného zboru zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Na cestách zahynulo od začiatku roka 73 ľudí, z toho traja motocyklisti a 20 chodcov. Predstavuje to o jednu obeť menej ako v roku 2023. Ťažko sa zranilo 225 osôb, kým vlani to bolo 248.



Najvyšší počet nehôd evidujú v Prešovskom (691) a Žilinskom (503) kraji. Najmenej nehôd (202) sa stalo v Trenčianskom kraji.



V 18. týždni pribudlo 235 nehôd, pri ktorých zomrel jeden motorkár a deviati ľudia sa ťažko zranili.