Počet prípadov nelegálnej migrácie v roku 2020 klesol o 40 percent

Ilustračná snímka. Foto: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Bratislava 7. februára (TASR) - Počet prípadov nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky v roku 2020 klesol oproti roku predtým o 40 percent. Kým predvlani ich polícia evidovala 2190, za uplynulý rok zaznamenala 1295, teda o 895 menej. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.O 36 percent sa znížil počet neoprávnených prekročení štátnej hranice, z 213 klesol na 135. Pri neoprávnených pobytoch došlo k medziročnému poklesu o 41 percent, z 1977 na 1160 prípadov." načrtla hovorkyňa.Za obdobie roku 2020 klesol počet neoprávnených pobytov na hraničných priechodoch pri výstupe zo SR o 87 percent, z 1042 na 131 a po vrátení z iného členského štátu o 55 percent, zo 121 na 54. Vzrástol však počet neoprávnených pobytov vo vnútrozemí. Z 814 na 975, teda o 19 percent. Počet zadržaných po nelegálnom prekročení štátnej hranice klesal.Opatreniami sa taktiež pozastavilo vykonávanie navracania cudzincov podľa readmisných a iných medzištátnych dohôd a transferov podľa dublinského nariadenia, no po ich obnovení začal od júna stúpať počet zadržaných migrantov i v tejto kategórii. Väčšina zo zadržaných, 38, bola na územie SR prevzatá na základe readmisnej dohody z Českej republiky. Z Poľska prijalo Slovensko deväť cudzincov. Podľa dublinského nariadenia boli na územie SR vrátení siedmi cudzinci.O azyl vlani požiadalo celkovo 283 cudzincov, z toho bolo 264 nelegálnych migrantov. "," spresnila Bárdyová. Vyšší počet žiadostí polícia zaznamenala aj v rámci neoprávnených prekročení štátnej hranice cez zelenú hranicu. Súvisí to podľa nej so zmenou skladby štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne prekračujúcich zelenú hranicu.Rok 2020 sa vyznačoval aj výrazným, 71-percentným, poklesom vykonaných vyhostení. Ich počet klesol z 1686 na 479. Vplyv malo hlavne nízke číslo neoprávnených pobytov na hraničných priechodoch pri výstupe zo SR.