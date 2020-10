Polícia pokračuje v náhodných kontrolách aj počas zákazu vychádzania

Bratislava 24. októbra (TASR) – Polícia bude pokračovať aj naďalej v náhodných kontrolách dodržiavania prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu vrátane zákazu vychádzania, ktorý platí od soboty. Občanov žiada, aby sa nariadenia nesnažili obchádzať a aby nevymýšľali spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Náhodné kontroly budú pokračovať a v prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne. Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur," približuje polícia.



Podľa polície si treba v prvom rade uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav a vláda SR, hlavný hygienik SR a komisia prijali opatrenia proti šíreniu pandémie. "V tejto súvislosti by malo byť prvoradé držať sa prijatých opatrení a čo najviac sa zdržiavať doma," zdôrazňuje. Podotýka však, že "nikto nechce vzbudzovať dojem strachu z razantných zákrokov polície v prípade monitoringu dodržiavania obmedzenia vychádzania".



V súvislosti so zákazom vychádzania nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov.