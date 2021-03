Policajt mimo služby zachránil v Štiavniku život ženy

Štiavnik 13. marca (TASR) - Policajt z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bytči Rudolf Gablík podal v Štiavniku (okres Bytča) prvú pomoc žene, ktorá mala problémy s dýchaním. Žene zachránil život v čase svojho osobného voľna. Informovala o tom v sobotu polícia na sociálnej sieti.



Ženu, ktorá mala zatvorené oči, spozoroval policajt spolu s kamarátom vo vozidle pred autobusovou zastávkou v obci. "Po príchode k vozidlu nereagovala na žiadne otázky, pravú ruku mala zovretú v kŕči a obmedzene dýchala, zjavne so zablokovanými dýchacími cestami," priblížila polícia.



Bytčiansky policajt žene následne uvoľnil dýchacie cesty, keďže mala zapadnutý jazyk, dal ju do stabilizovanej polohy a udržiaval jej základné životné funkcie až do príchodu Rýchlej zdravotnej pomoci, ktorú zavolali ľudia nachádzajúci sa na mieste udalosti.



"A o tomto je policajná práca. Pomáhať nielen v čase služby, ale aj voľna, pretože byť policajtom nie je práca, ale poslanie," skonštatovali policajti.