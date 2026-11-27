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Polícia posilňuje bezpečnostné opatrenia počas vianočných sviatkov
Počas vianočných trhov a ďalších hromadných podujatí bude posilnený výkon služby policajných hliadok, a to najmä vo forme peších a motorizovaných hliadok.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Obdobie adventu, vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka je spojené so zvýšeným pohybom ľudí na námestiach, verejných priestranstvách a ďalších frekventovaných miestach. Policajný zbor preto prijíma bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť život, zdravie a majetok občanov a zabezpečiť pokojný priebeh vianočných podujatí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
„V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, ako aj nedávnymi udalosťami v zahraničí venuje polícia zvýšenú pozornosť ochrane verejných podujatí a miest s vysokou koncentráciou osôb. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocuje a podľa potreby prijíma štandardné aj mimoriadne opatrenia zamerané na predchádzanie možným hrozbám. Dôležitá je najmä prevencia, pripravenosť policajtov a ich schopnosť bezodkladne reagovať na udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov,“ ozrejmila Vilhanová.
Počas vianočných trhov a ďalších hromadných podujatí bude posilnený výkon služby policajných hliadok, a to najmä vo forme peších a motorizovaných hliadok. Policajtov bude možné stretnúť priamo v priestoroch trhov, na námestiach, v priľahlých uliciach a na ďalších miestach s vyšším pohybom ľudí. Dohliadať budú na verejný poriadok, predchádzať protiprávnemu konaniu a v prípade potreby okamžite zasiahnu. Zvýšenú pozornosť budú venovať aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v okolí konania podujatí.
„Vianočné trhy, námestia a kultúrne podujatia patria medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Ich ochrana si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu viacerých zložiek. Na zabezpečenie verejných priestranstiev môžu byť využité mobilné zábrany, oplotenia a ďalšie technické prvky, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vjazdu vozidiel do priestorov s vysokou koncentráciou osôb, oddeliť pešie zóny od cestnej premávky a podľa potreby usmerňovať pohyb návštevníkov,“ doplnila hovorkyňa.
Okrem uniformovaných policajtov budú na bezpečnosť dohliadať aj príslušníci ďalších policajných zložiek, napríklad služobnej kynológie a hipológie, ako aj policajti v civilnom odeve. Pri zabezpečení verejného poriadku budú zároveň využité aj rôzne technické prostriedky. Konkrétna forma a rozsah nasadenia jednotlivých zložiek sa budú odvíjať od charakteru podujatia a aktuálneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Z bezpečnostných dôvodov nebude Policajný zbor konkrétne prijaté opatrenia bližšie špecifikovať.
Policajti sa zamerajú aj na ochranu majetku návštevníkov, predchádzanie krádežiam a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. V závislosti od vývoja situácie môžu byť prijaté aj dočasné dopravné obmedzenia alebo zmeny v organizácii dopravy. Bezpečnostné opatrenia budú pokračovať aj po skončení vianočných trhov.
Polícia zároveň vyzýva návštevníkov vianočných trhov a ostatných podujatí, aby boli všímaví voči svojmu okoliu, dávali si pozor na osobné veci a venovali pozornosť podozrivým osobám alebo predmetom. Akékoľvek podozrivé okolnosti je potrebné bezodkladne oznámiť policajtom priamo na mieste alebo kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.
„V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, ako aj nedávnymi udalosťami v zahraničí venuje polícia zvýšenú pozornosť ochrane verejných podujatí a miest s vysokou koncentráciou osôb. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocuje a podľa potreby prijíma štandardné aj mimoriadne opatrenia zamerané na predchádzanie možným hrozbám. Dôležitá je najmä prevencia, pripravenosť policajtov a ich schopnosť bezodkladne reagovať na udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov,“ ozrejmila Vilhanová.
Počas vianočných trhov a ďalších hromadných podujatí bude posilnený výkon služby policajných hliadok, a to najmä vo forme peších a motorizovaných hliadok. Policajtov bude možné stretnúť priamo v priestoroch trhov, na námestiach, v priľahlých uliciach a na ďalších miestach s vyšším pohybom ľudí. Dohliadať budú na verejný poriadok, predchádzať protiprávnemu konaniu a v prípade potreby okamžite zasiahnu. Zvýšenú pozornosť budú venovať aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v okolí konania podujatí.
„Vianočné trhy, námestia a kultúrne podujatia patria medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Ich ochrana si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu viacerých zložiek. Na zabezpečenie verejných priestranstiev môžu byť využité mobilné zábrany, oplotenia a ďalšie technické prvky, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vjazdu vozidiel do priestorov s vysokou koncentráciou osôb, oddeliť pešie zóny od cestnej premávky a podľa potreby usmerňovať pohyb návštevníkov,“ doplnila hovorkyňa.
Okrem uniformovaných policajtov budú na bezpečnosť dohliadať aj príslušníci ďalších policajných zložiek, napríklad služobnej kynológie a hipológie, ako aj policajti v civilnom odeve. Pri zabezpečení verejného poriadku budú zároveň využité aj rôzne technické prostriedky. Konkrétna forma a rozsah nasadenia jednotlivých zložiek sa budú odvíjať od charakteru podujatia a aktuálneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Z bezpečnostných dôvodov nebude Policajný zbor konkrétne prijaté opatrenia bližšie špecifikovať.
Policajti sa zamerajú aj na ochranu majetku návštevníkov, predchádzanie krádežiam a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. V závislosti od vývoja situácie môžu byť prijaté aj dočasné dopravné obmedzenia alebo zmeny v organizácii dopravy. Bezpečnostné opatrenia budú pokračovať aj po skončení vianočných trhov.
Polícia zároveň vyzýva návštevníkov vianočných trhov a ostatných podujatí, aby boli všímaví voči svojmu okoliu, dávali si pozor na osobné veci a venovali pozornosť podozrivým osobám alebo predmetom. Akékoľvek podozrivé okolnosti je potrebné bezodkladne oznámiť policajtom priamo na mieste alebo kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.