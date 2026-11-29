< sekcia Slovensko
Polícia posilňuje bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
K bezpečnosti však môžu podľa polície prispieť aj samotní obyvatelia.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Polícia posilňuje tento rok bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch naprieč Slovenskom. Obozretní by však mali byť aj samotní návštevníci, ktorým pripomína viacero odporúčaní. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Naši kolegovia budú dohliadať na verejný poriadok, predchádzanie krádežiam. Budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú pripravení bezodkladne reagovať na mimoriadne udalosti,“ konštatuje polícia.
K bezpečnosti však môžu podľa nej prispieť aj samotní obyvatelia. Polícia odporúča dávať si pozor na osobné veci a cennosti, nestrácať deti z dohľadu a byť všímavý voči okoliu. Rovnako neodporúča dotýkať sa podozrivých predmetov bez dozoru. Návštevníci by tiež mali rešpektovať pokyny policajtov a prijaté bezpečnostné opatrenia. Podozrivé správanie alebo situácie je potrebné bezodkladne oznámiť najbližšej policajnej hliadke alebo na čísle 158.
„Naši kolegovia budú dohliadať na verejný poriadok, predchádzanie krádežiam. Budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú pripravení bezodkladne reagovať na mimoriadne udalosti,“ konštatuje polícia.
K bezpečnosti však môžu podľa nej prispieť aj samotní obyvatelia. Polícia odporúča dávať si pozor na osobné veci a cennosti, nestrácať deti z dohľadu a byť všímavý voči okoliu. Rovnako neodporúča dotýkať sa podozrivých predmetov bez dozoru. Návštevníci by tiež mali rešpektovať pokyny policajtov a prijaté bezpečnostné opatrenia. Podozrivé správanie alebo situácie je potrebné bezodkladne oznámiť najbližšej policajnej hliadke alebo na čísle 158.