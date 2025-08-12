Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia povolila výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl

Povolenie výnimky neobmedzuje oprávnenie policajtov v odôvodnených prípadoch zakázať vodičovi jazdu alebo mu určiť smer jazdy.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Policajný zbor povolil výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl. Udelil ju Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl. Výnimka sa vzťahuje na obdobie od 11. augusta do 31. decembra 2025. Platí pre všetky nákladné vozidlá využívané ako výcvikové vozidlá autoškoly pri výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín „C“ a „CE“. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Tieto vozidlá môžu počas trvania výnimky jazdiť po diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy a cestách pre medzinárodnú premávku aj v časoch, keď platia obmedzenia pre nákladnú dopravu,“ priblížil Hájek.

Pripomína, že povolenie výnimky neobmedzuje oprávnenie policajtov v odôvodnených prípadoch zakázať vodičovi jazdu alebo mu určiť smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Polícia zároveň žiada vodičov, aby v blízkosti výcvikových vozidiel jazdili obozretne, s dostatočným odstupom a ohľaduplne k frekventovanému výcviku nových vodičov nákladných vozidiel.
