Pred odchodom za zábavou treba domov zabezpečiť

Bratislava 29. decembra (TASR) - Pri odchode mimo bydliska je dôležité zabezpečiť dom či byt. Okná by mali byť zavreté, dvere treba zamknúť. "Kľúč nepatrí pod rohož, vezmite ho so sebou," upozorňuje polícia v súvislosti s koncom roka, ktorý trávia mnohí mimo domova.



Polícia odporúča aktivovať aj zabezpečovacie zariadenie. "Ak máte v domácnosti časový spínač na svetlá, použite ho na vytvorenie dojmu, že byt nie je prázdny," dopĺňa.



Vozidlá by sa nemali nechávať zaparkované na opustených neosvetlených miestach, kde nie je pohyb ľudí. "V autách nenechávajte nič cenné a zlodejov nelákajte ani navigáciou na čelnom skle," varuje polícia.