Pomôže aj týraným ženám. Polícia predstavila mobilnú aplikáciu

Bratislava 10. februára (TASR) - Mobilná aplikácia Policajného zboru (PZ) Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Spustiť ju majú v najbližších týždňoch. Na pondelkovej tlačovej konferencii ju predstavili ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) a policajný prezident Milan Lučanský.



Ako zdôraznil šéf polície, aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Hliadka bude vyslaná na miesto činu ihneď.



Novinka môže byť podľa Lučanského užitočná pre účastníkov alebo svedkov trestného činu, ktorí nechcú byť z dôvodu ohrozenia útočníkom videní. Ako príklad uviedol bitky v dopravných prostriedkoch či na uliciach. Saková doplnila, že môže pomôcť aj obetiam domáceho násilia. "Touto aplikáciou by sme chceli dať šancu každej jednej týranej žene, ktorá sa nachádza v tom istom obydlí ako agresor a veľakrát nemôže ani vytočiť 158 a povedať, že prišlo k nejakému fyzickému útoku," načrtla Saková.



Mobilná aplikácia bude dostupná bezplatne v operačných systémoch Android a iOS. Ako vysvetlil odborník polície na sociálne siete David Púchovský, je nutné sa najprv zaregistrovať. Odporúča tiež zoznámiť sa s aplikáciou skôr, ako bude potrebná. Ponúka hlavne nahlasovanie trestných činov, pri ktorých ide o bezprostredné ohrozenie života. Hliadka bude vyslaná na miesto činu na základe GPS súradníc.



Novinku budú zatiaľ testovať na území Bratislavy. Postupne by mala byť rozšírená pre celé Slovensko. Polícia v budúcnosti avizuje tiež zavedenie notifikácií pri mimoriadnych udalostiach, akými boli napríklad výbuch bytovky v Prešove či streľba na Obchodnej ulici v Bratislave. Pribudnúť by mohli aj overovanie stratených dokladov či vozidla, ale aj zoznam policajných útvarov.